Een 8,4 of hoger: dit zijn volgens ons de vijf fijnste restaurants van 2019

2. Café Verheyden in Arnhem: 8.5

Dit restaurant is een begrip in Arnhem en dat is niet voor niks. Een stijlvol en gezellig rustpunt op een mooie plek in de stad en een keuken met een constante kwaliteit.



Toen ik 20 jaar geleden in Arnhem woonde, at ik er graag. En nu nog steeds. Deze zaak is niet gemaakt, maar zo geworden.



En blijft hopelijk nog heel lang. In de zomer is de fraaie binnenplaats helemaal een aanrader voor een oester en een glas wijn onder de druivenbladeren.



1. De Nieuwe Winkel in Nijmegen: 9.5

Emile van de Staak is een ware tovenaar en raakt met zijn kunsten en overtuiging. Bekend om zijn focus op groenten, en smaken verkregen door bijzondere fermentatieprocessen.



In het nieuwe restaurant, gevestigd in het monumentale voormalige weeshuis aan het Gebroeders van Limburgplein, kun je in een stijlvolle inrichting vol verhalen de kunsten proeven uit de keuken, maar waar je ook letterlijk op de werkbanken kunt kijken. Absoluut winnaar van 2019.