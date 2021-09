Een oké avondje Italiaans: een troostende soep, een pizza Zeddam en een dessert dat uit de bocht vliegt

Het licht is vreselijk, zoals het past bij een Italiaans restaurant. De inrichting is een redelijk allegaartje. Met de plastic klaprozen en glazen vaas met wijnkurken oogt het als een mix van een buurtcafé en de lokale pizzeria. Wat boeit het, lijken Italianen altijd te denken, als het eten maar goed is.



De menukaart gaat all the Italian way. Antipasti, primi piatti, secundi piatti en dolci. En dan ook nog een aparte pizza-afdeling, wat het geheel tot een stevig boekwerk maakt. De antipasti bestaan uit Italiaanse vleeswaren, kaasjes, bruschetta’s en gegrilde groenten.



De prima piatti zijn pasta- en risottogerechten. Het hoofdgerecht is de secundi piatti, wat uit vlees of vis bestaat. En tot slot de dolci, oftewel het dessert. Ja, de Italianen houden van lekker eten en dat is duidelijk niet veranderd als je van Sardinië naar Zeddam bent verhuisd.