Een warm bad in het Broederenklooster: het plezier straalt ervan af

Brasserie Vieux Paris in top tien van beste Franse restau­rants

28 oktober ARNHEM - Brasserie Vieux Paris in Arnhem maakt kans op de titel Fijnste Franse Restaurant van Nederland. Het tijdschrift ‘Leven in Frankrijk’ reikt elk jaar tijdens een feestavond in het Hilton Hotel in Amsterdam deze juryprijs én de publieksprijs uit, in bijzijn van de ambassadeur van Frankrijk.