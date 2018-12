Eerste Michelinster voor drie restaurants in de regio

zoek jouw restaurant!De broers Jim en Mike Cornelissen van Restaurant Rijnzicht in Doornenburg hebben voor het eerst een Michelinster gekregen. Ook Voltaire in Leersum en Flicka in Kerkdriel kregen vandaag voor het eerst een ster.

In het verspreidingsgebied van de krant behouden de volgende restaurants hun ster; Het Koetshuis in Bennekom, ‘t Raedthuys in Duiven, De Kromme Dissel in Heelsum en Strandlodge in Winterswijk.

Gelderland verloor ook een ster: Sterrenzaak ‘t Schulten Hues in Zutphen is dit jaar gesloten.

Ultieme beloning

Volledig scherm Mike Cornelissen van Rijnzicht in Doornenburg. © Erik van 't Hullenaar De ster voor Rijnzicht is de ultieme beloning voor de broers Jim en Mike Cornelissen. Zij werden eerder dit najaar gekroond tot 'vondst van het jaar’ door de kenners van restaurantgids GaultMillau en kregen sinds ze het restaurant van hun ouders overnamen lovende recensies.



Mike op het podium in Amsterdam: ,,Onze ouders verklaarden ons voor gek toen we het niveau van de keuken opschroefden. Zij geloofden er niet in.’’ Tot voor een paar maanden geleden serveerden de broers ook nog de gerechten van de traditionele kaart, maar daar stoppen ze nu helemaal mee.

Halve eeuw

Tonny Berentsen, chef-kok van de Kromme Dissel in Heelsum, behield vandaag de ster voor de Kromme Dissel in Heelsum. Het is voor hem altijd weer spannend, hij wil graag met zijn restaurant een halve eeuw onafgebroken ster behalen. Nog nooit heeft een restaurant dit behaald. De Kromme Dissel heeft vandaag 48 jaar lang een Michelinster. ‘Een klassiek geschoolde chef, maar die niet stil staat. Hij verrast met Aziatische inspiraties', aldus Michelin.

De sterrenceremonie is ook het jaarlijkse feestje van gastronomisch Nederland. Het is het moment waarop de nieuwe rode Michelin restaurantgids verschijnt. Het feestje, altijd op maandagochtend want de vaste vrije dag voor horecamensen, brengt de top van kokend Nederland naar Amsterdam.