Eerste winkel met ‘pinot uit de polder’ geopend

“Veel Nederlanders weten de ‘pinot uit de polder’ nog niet goed te vinden. In supermarkten en slijterijen is Nederlandse wijn niet of nauwelijks verkrijgbaar. Ook kopen relatief weinig mensen hun wijn direct bij lokale wijnboeren,‘’ aldus mede-eigenaar Roderick Meijer over Nederwijnwinkel Bob.



Drie ondernemers, ervaren in de horeca- en wijnwereld, willen hier verandering in brengen door een selectie van de beste wijnen uit Nederland een podium te bieden in hun winkel. Deze week gingen de deuren van Bob open in Amsterdam, pal naast de bekende Albert Cuyp.