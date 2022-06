Eetkamer Lamens in Ede is een plezierige plek met stevige porties en een lieve bediening

Koken met Marie Frittata uit de oven

Verwarm de oven voor op 200°. Pel de ui en snipper hem fijn. Hak de rode peper fijn. Laat voor meer pittigheid de zaadlijsten en pitjes erin zitten. Pel de tenen knoflook en hak ze fijn. Snijd de prei in de lengte in vieren en snijd in smalle stukjes. Gebruik de hele prei, dus ook het groen. Was de prei zorgvuldig, zodat al het zand ertussenuit is. Haal de zaadlijsten en zaadjes uit de paprika en snijd hem in kleine blokjes. Was de kruiden en droog ze. Haal alle harde en taaie steeltjes eruit en snijd de rest een beetje fijn. Hak het niet totdat het puree is, dat is niet lekker.

1 juni