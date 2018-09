Fijn gerecht in een voormalige apotheek in Arnhem

EN­KA-ter­rein in Ede krijgt restaurant in EHBO-ge­bouw

13 augustus EDE - De ENKA-wijk in Ede groeit en krijgt steeds meer voorzieningen; eind volgend jaar komt er een restaurant. Bewoners van het ENKA-terrein in Ede, maar natuurlijk ook andere liefhebbers van een lekkere maaltijd, kunnen over ongeveer anderhalf jaar terecht in een restaurant in hun wijk.