Hartelijkheid voert boventoon bij Sabroso in Huissen

,,Wat fijn dat jullie hier zijn.’’ Met deze woorden zet onze gastheer de toon van de avond. We komen binnen tijdens de persconferentie waarop de nieuwe beperkingen voor de horeca worden afgekondigd, maar de glimlach van deze jonge man is niet minder.

Plastic bloemen in overdadige boeketten met verlichting, een ode aan gitaren in meerdere vormen, bonte bekleding op de stoelen en banken en een mix aan interieurstijlen waar een Nederlandse designliefhebber van zou gruwelen. Het interieur is veel en bont en ik zou een plastic boeket met glazen kraaltjes nooit in huis zetten, maar alles is met zoveel liefde gedaan, dat dat te voelen is.