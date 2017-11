Hemelse afsluiting op tafel bij Thoen & Thans in Oud-Zevenaar

Hemels

Inmiddels is het hier een stuk drukker. Op deze woensdagavond zit het restaurant zelfs, op vier stoelen na, vol. Dat is knap. Zeker als je nog maar twee maanden open bent.



Mijn dessert is wederom een prachtig bord. Het heet grootmoeders appeltaart, maar het is veel meer dan een punt met slagroom. De appelvulling met rozijnen is de basis, de crumble is daar los overgestrooid en ernaast een versgedraaide bol kaneel-ijs en een dot room. De gezouten karamel maakt het helemaal hemels.



Ook tegenover me, is het genieten. Het nougatine-ijs is vers en zacht en samen met de gepocheerde peer, hazelnoot en karamelmousse een heel lekker dessert.



Conclusie

Leuk is dat ingrediënten uit het vroegere tijdperk nog steeds te vinden zijn op de kaart, maar nu een eigentijdser jasje hebben. Zonder te ver door te schieten. Als de keuken deze kwaliteit en creativiteit houdt, is het zeker een ritje naar Oud-Zevenaar waard.