Het is weer culinaire gidstijd! De Lekker 500 telt 67 nieuwe restaurants

Welke zaken nieuw zijn en welke in de top staan, wordt altijd angstvallig geheim gehouden. Lekker presenteert alles in bijzijn van de top 20 bij Hotel Arena in Amsterdam.



Een paar Gelderse ontwikkelingen zijn al zeker. De Leest van Jacob Jan Boerma stond in 2019 op nummer 3. Deze sterrenzaak in Vaassen sluit binnenkort en daarom zal deze hoge notering komen te vervallen.



O Mundo in Wageningen stond op 74 in Wageningen maar stopt over twee weken. En La Folie in Zaltbommel, plaats 96, sluit over drie maanden definitief de deuren. Als dit op tijd bekend was bij de redactie van Lekker zijn deze plekken dus ook vacant.



Andere Gelderse horecazaken in de lijst van 2019 waren de Steenen Tafel in Arnhem, ’t Raedthuys in Duiven, De Kromme Dissel in Heelsum en Het Koetshuis in Bennekom.