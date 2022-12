Het is zover: ook Zevenaar heeft een restaurant waar ze geen kipsaté en ossenhaas op het menu hebben

Het oogt en voelt een beetje Belgisch. Zo’n Vlaamse zaak buiten de grote steden waar alles piekfijn is afgewerkt maar het toch ook een beetje leeg aanvoelt. Misschien is het de nieuwigheid, maar een kaarsje op tafel zou al veel helpen. Een beetje leeg voelt het nog.



Waarbij ik meteen overga naar de lofzang op onze gastheer die ons hartelijk verwelkomt en meteen een praatje aanknoopt. Geen standaard riedel maar oprechte interesse in de gasten. Het maakt dat je vertrouwen krijgt in de avond.



En de flow zit er meteen goed in, want naast een gul glas wijn serveert hij een amuse in caprese-stijl met smaken van tomaat, basilicum en buffelkaas. Een tweede amuse is een hapje met een kleine puddinkje van een pastinaak, een fraai opgemaakt minihapje met een winters detail van spruit en roggebrood.