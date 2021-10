Het Smaakpark in Ede heeft de potentie om een grootse plek worden te worden

Het Smaakpark is nog niet af. Dat geeft niet, soms is opengaan de beste manier om de boel aan de gang te krijgen. Maar het bouwafval, het gebrek aan buitenverlichting en onduidelijkheid waar de ingang is, maakt het voor een nieuwkomer wat onwennig. Helemaal als je bij binnenkomst heel veel werkende mensen ziet, maar niemand je opmerkt.

Indrukwekkend verbouwde gymzaal

Het gebouw is indrukwekkend verbouwd. Over het halve pand is een vide gemaakt waar de kookschool is gevestigd van Christian Weij, eigenaar van het Smaakpark en bekend om zijn kookboeken over fermenteren. Op de benedenverdieping is een grote eetzaal met acht foodtruckachtige locaties in een festivalachtige sfeer. De meubels zijn van het type retro en kringloop met her en der planten, Perzische tapijten en heel veel kratten met boeken over koken. En o ja, overal staan potten te fermenteren tot mooi en gezond lekkers, het handelsmerk van Weij.