Het zit goed bij brasserie De Heerlyckheid in Bredevoort

Het is weer culinaire gidstijd! De Lekker 500 telt 67 nieuwe restau­rants

28 oktober NIJMEGEN - De Lekker 500 gids voor 2020 wordt maandagavond gelanceerd. Deze restaurantgids is altijd de eerste in de reeks gidsen die komende maanden uitkomen. Bekend is al dat er 67 nieuwe restaurants in staan. Enkele daarvan zijn doorgedrongen tot de Top 100 van Nederland. De hoogste nieuwe binnenkomer staat op nummer 36.