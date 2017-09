'Hipstertent pur sang' Stoom Beer & Food is bijna op stoom

Wie aan tafel schuift, krijgt van een vriendelijke medewerker te horen dat je hier alles moet bestellen aan de bar. Sowieso is het handig om naar de bar te gaan, want op een überoverzichtelijk bierbord staat welke bieren ze tappen, hoe ze smaken en of je er snel beschonken van raakt. Van Oersoep, een brouwerij op het Honigterrein, schenken ze vijf tapbieren. Van andere brouwerijen komen zes bieren van het vat, waaronder die met de intrigerende naam 'Even more Jesus' van 12 procent. Naast de bar staan ook nog twee koelkasten gevuld met bieren op fles.



Ik wil graag het lichte Havana tarwebier, dat met hulp van melkzuurbacteriën gecontroleerd zuur is geworden. Fraai is dat bij iedere twijfel een proefglaasje wordt getapt en voorproeven mogelijk is. Het bier is een goede dorstlesser, maar bij een maaltijd is het niets, omdat het zuur alles overheerst. Ik stap dus over op een ander blond bier, dat ook goed smaakt.