Jeanne redt misvormd fruit van de prullenbak door er taarten van te bakken: ‘Zo gaan we verspilling tegen’

NIJMEGEN - Taarten bakken met gered fruit. Dat is wat Trash’ure Taarten doet. De framboos met een gekke vorm of de banaan die al iets te rijp is, vinden bij Jeanne van Ittersum en haar collega’s toch een weg naar een frambozentaart of bananencake.

,,Vaak is er niet zoveel mis met het fruit dat wij gebruiken. Maar doordat ons eten een hele lange weg aflegt tot ons bord, moet het in perfecte conditie zijn of bijvoorbeeld nog niet te rijp zijn.”



,,Een klein plekje kan in weken tijd uitgroeien tot een grote rotte plek. Daarom wordt een appel er bijvoorbeeld al vrij snel uit gesorteerd. Een gele rijpe banaan kan niet meer zo lang mee, dus kan dat een reden zijn voor de fruithandel om hem weg te gooien.”

‘Verspilling ga je tegen’

De Nijmeegse Jeanne van Ittersum (27) en haar collega’s van Trash’ure weten wel raad met al dat fruit dat zogenaamd niet voldoet maar eigenlijk nog perfect is om mee te bakken. ,,In een cake gaan veel geredde gele bananen. Daarmee ga je verspilling tegen.”



Ze koopt tegen gereduceerde prijzen fruit en groenten in bij telers, groothandels in fruit en groenten of een enkele supermarkt. ,,We hebben ook wel pompoenen gebruikt die perfect waren, alleen 100 gram te licht voor een plek in de supermarkt.” Die zijn in de pompoentaarten terechtgekomen.

Volledig scherm Een van de taarten. © Paul Rapp

Eerlijk eten

Trash’ure Taarten is in 2017 bedacht en in 2018 gestart door drie ondernemers. Van Ittersum, met een achtergrond in de milieukunde, Anton van Kooij, die als kok graag desserts maakt en een arts die op de achtergrond meewerkt aan bijvoorbeeld een website.



,,Vanuit de stichting maken we ons niet alleen sterk voor écht duurzaam eten, maar ook voor écht eerlijk eten,” zo zegt Van Ittersum. Trash’ure bakt namelijk taarten met mensen met een vluchtelingenachtergrond, die graag de stap willen zetten naar een baan, maar waarbij een taalachterstand nog een probleem is.

Quote We oefenen taal, maar we laten mensen ook ervaren hoe het is op de Nederland­se werkvloer. Wat zijn onze gewoonten en regels?

Taal oefenen

,,We bakken taarten en ondertussen praten we. We oefenen taal, maar we laten mensen ook ervaren hoe het is op de Nederlandse werkvloer. Wat zijn onze gewoonten en regels? Wij doen dit sociaal; door werk te bieden aan talentvolle wereldbewoners, die hun passie willen inzetten in de maatschappij. Groen doen, terwijl niets of niemand achter blijft. Dat is Trash’ure Taarten.”



Wekelijks werken tien tot twaalf mensen bij de banketbakkerij. Drie tot zes maanden duurt het traject, maar de meeste mensen blijven langer. ,,Als ze de overstap naar een studie maken, komen ze geregeld terug om te helpen of vanwege het sociale aspect.”

Elektrisch vervoer

De taarten van de Nijmeegse banketbakkers worden in een straal van 10 kilometer rond de bakkerij aan de Hatertseweg in Nijmegen met elektrisch vervoer bezorgd. Maar iedereen in Nederland kan de lekkere baksels ontvangen, ze worden ook met de post opgestuurd.



,,We doen alles op bestelling, zo gaan we zelf tegen dat we een winkel vol bakken en taarten weg moeten gooien omdat ze niet zijn verkocht.”



www.trashuretaarten.nl

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.