Klinkklaar in Nijmegen zit op dinsdagavond helemaal vol, het is een meer dan prima eetcafé

Als je het hoekpand in Nijmegen-Oost binnen komt, loop je tegen de bar aan. Een barman heeft het druk en dat straalt hij ook uit. De sfeer in het café is uitermate gezellig en vol, maar hij lijdt daaronder, heb ik het idee. Maar goed, eenmaal aan tafel zien we hem alleen nog heen en weer gaan in snelwandelpas en is de jongen aan tafel uitermate relaxed. Dat past hier beter.