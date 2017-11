LEV Foodbar is wat Doetinchem nodig heeft

Een trap gaat naar het hogere gedeelte van het restaurant, waar je door een matglazen wand de silhouetten van de koks ziet. Het interieur is wat stoer, zonder door te slaan in te ruig.



Bistro

Mike Vrijdag doet wat meerdere sterrenchefs in het land doen: naast een gerenommeerd restaurant een bistro-achtige zaak openen in de stad. Niet dat ze daar zelf dagelijks in de keuken staan, maar ze zijn wel de bedenker van de gerechten op de kaart. Door de naam te verbinden aan de zaak, geeft dat een soort garantie voor kwaliteit. Alleen niet voor sterwaardige gerechten, maar voor een bord eten met minder ingewikkelde bereidingen. En daarmee ook goedkoper dus. Bij LEV kosten alle bordjes eten dan ook 9,50 euro.



Een glas wijn, een bokbiertje en – ongevraagd en gratis – een karaf water staan vlot op tafel. Net als de starter uit de haute friture: de crispy chicken. Dit keer geen samengedrukte kipnuggets, maar stukken kippendijfilet die mooi droog en niet vet zijn gefrituurd. De sinaasappelgembersaus is lekker, alhoewel de gember heel ver weg is. De drie oesters zijn op smaak gebracht met ijsschilfers en passievrucht.