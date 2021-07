Loc 17 in Doesburg heeft alles om een bruisende plek te worden, maar verdient een beter bord eten

We worden warm welkom geheten door de crew, die in de opengeschoven loodsdeur op ons staat te wachten. Binnen kijken moet even, want de loods is indrukwekkend van omvang. Een grote tent in het midden, die doet denken aan een pannenkoekentent in een pretpark, moet wellicht wat warmte geven in de winter. Dat is heel begrijpelijk, maar eigenlijk jammer van het industriële van het geheel.