Luxe dineren op een dak van een hotel wordt een soort kermisattractie als een ritje in het reuzenrad

Het uitzicht vanaf de Blou Rooftop Bar in Arnhem is de skyline van Arnhem. Vanaf een plekje achter een windscherm en met geluk wat zon, kan je lokaliseren waar wat is. De Korenmarkt, het nieuwe stationsgebouw en de afvalverbranding aan de horizon vormen mijn uitzicht.

De muziek is zoals je verwacht bij een in maritiem blauw gestoken bar op een hotel. De bediening loopt op witte sneakers en in jeansjurken en -broeken en is van de categorie jong, fris en joviaal. Ze schenken vlot het glas cava in dat is inbegrepen bij de tafelhuurprijs op het terras.