Meer hectare wijnbouw, maar de productie van Nederlandse wijn is gedaald in 2021

De druiven­oogst is vorig jaar lager uitgeval­len ondanks dat er meer wijngaar­den waren. En dat is helemaal te wijten aan de weersom­stan­dig­he­den in 2021

In totaal is het aantal hectares wijngaard in Nederland groeiende. Het areaal groeide door tot 275 hectare met de meeste wijnbouw in Limburg en de meeste wijnbedrijven in de Achterhoek. Het aantal wijnproducten steeg van 160 naar 175. Maar de totale productie van 7529 hectoliter wijn is lager dan het vijfjarige gemiddelde.



Van 2017 tot en met 2021 was dat namelijk zo’n 7672 hectoliter. Met als absolute uitschieter het jaar 2018 met 9500 hectoliter. ,,In die periode was het extreem warm en de zon zorgde voor een grote oogst en mooie, rijpe druiven.”