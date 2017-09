Na de eerste maaltijd wil je terug naar Raen Lee in Arnhem

De kok zelf komt ons hoofdgerecht brengen. ,,De hele gestoomde zeebaars eten we in China op momenten dat er iets te vieren valt’’, vertelt hij. De vis, samen met dunne slierten gember, ligt in papier en overgiet hij aan tafel met een sojasaus en kokend hete olie. De sappen van de vis, de saus en de olie vormen zo een goddelijke bouillon in het pakketje.



Ik eet een stuk vis met gestoomde paksoi, gedipt in de bouillon, en geniet. Minpuntje is dat de vis iets te lang is gestoomd. Voor mensen die op zien tegen hele vissen op het bord: de kok biedt aan om de vis voor je te fileren. Nog even een tip: als mensen zelf willen fileren, is een fileermes wel handig.



Taro

Het hoofdgerecht van mijn gast is een steak. Het vlees is precies goed gegaard, maar het bijzondere zit hem in de smaken daaromheen. Van de taro, een knol die wat lijkt op een aardpeer, is een zoetige mousse gemaakt en de schil van de vrucht ligt als een krokante chip op het bord. De saus met de cantharellen heeft tonen van koffie, caramel en vanille en maakt dat iedere hap een andere smaak heeft. Zelden zo'n rijke saus geproefd.



Trots

De bediening is vlot en enthousiast. Ze weten niet veel te vertellen over de kookkunsten van de kok, maar ze zorgen wel voor levendigheid in de zaak. Het gebrek aan die kookkennis maakt de kok goed door geregeld zelf gerechten weg te brengen. Met bescheidenheid maar ook trots serveert hij zijn eten met toepasselijke uitleg. Kortom, een mooie wisselwerking tussen bedienend personeel en de kok.