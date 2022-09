Nel is een van kop-tot-kont-kok: ‘Alles van het dier of de plant krijgt een bestemming’

Schellekens is een bekende in culinair Nederland omdat ze werkt volgens het principe van kop tot kont. In haar keuken van het Keunenhuis in Winterswijk wordt nul voedsel verspild.



Alles van het dier of de plant krijgt een bestemming. Om mensen te attenderen op de vele mogelijkheden van koken met producten van eigen erf houdt ze het evenement Appeltje voor de Dorst waarbij het boerenerf centraal staat.

Schellekens houdt samen met de hoogstambrigade en Stichting Boerengoed op 25 september een dag waarop aandacht is voor alles wat er van het boerenerf bruikbaar is. Hoe kan je gerechten maken met wat om je heen groeit en leeft en hoe verwaard je dat zo goed mogelijk?

Quote Hoe kan je gerechten maken met wat om je heen groeit en leeft en verwaard je dat zo goed mogelijk?

Hoe ziet zo'n boerenerf eruit?

Volgens Schellekens kunnen we wel voedselbossen aanleggen, maar waren die er vroeger eigenlijk al. Gewoon op en rond de boerenerven. Om het cultuurlandschap te behouden, is het belangrijk om mensen te informeren over wat er zoal op en langs het erf groeit, vinden de initiatiefnemers.



Tijdens Appeltje voor de Dorst kunnen mensen leren hoe zo’n erf eruit kan zien. Bijvoorbeeld met oude fruitboomrassen en eventueel een plantplan. Maar ook restauratie van waterputten en kippenhokken komt ter sprake.

Leerlingen persen sap

Al vóór het evenement worden ook scholen betrokken bij Appeltje voor de Dorst. Kinderen krijgen op een aantal scholen uitleg over de boomgaard en bezoeken een boomgaard waar ze fruit gaan verzamelen voor de Achterhoekse SapPers.



In deze pers wordt het fruit tot sap geperst. Het goede van het fruit blijft behouden en wordt verpakt in 3 liter-pakken, zodat de scholen houdbaar en gezond sap hebben.

De SapPers staat ook de 25ste de gehele dag aan. Iedereen die appels heeft van eigen erf kan deze laten persen. Mensen moeten zich wel even aanmelden als ze fruit hebben. Dat kan via de site van de Achterhoekse SapPers onder het kopje Agenda.



Belangstellenden zijn welkom tussen 10.30 en 16.00 uur. Entree is gratis.