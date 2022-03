Niets is nieuw of bedacht bij bar restaurant Nelson en dat is eigenlijk best een verademing

Latte met erwtenmelk dan maar?

Wil je met haver-, kokos- of sojamelk? Met de Braziliaanse koffiebonen of de Boliviaanse? Dubbele espresso in de latte macchiato of een enkele? Hier opdrinken of meenemen? Rietsuiker? Waar je in het oosten van het land nog geluk moet hebben om een fatsoenlijk cappuccino te krijgen, moet je in de grote steden door een complete vragenlijst heen.

16 juni