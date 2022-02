Ouderwets gezellig een hapje eten na een lange winterslaap bij Goed Proeven

Goed Proeven huist in een bijzonder pand. Het oude postkantoor staat nu dertien jaar aan het begin van de mooie wijk Klarendal. Het gebouw heet Station Klarendal en huisvest een paar Arnhemse favorieten zoals restaurant Goed Proeven en mode-initiatieven.



Maar ooit stond het pand elders in Arnhem, is het in stukken opgeslagen en uiteindelijk dus in deze wijk opgebouwd.