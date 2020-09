Populaire eetrubriek Over de Tong voor het eerst terug sinds de lockdown: ‘Ik ben geen RIVM-controleur’

Hoe ga je te werk?

Ik bereid met goed voor, lees wat er over zo’n restaurant geschreven is en wat ze zelf pretenderen te zijn. Dan reserveer ik het liefst telefonisch want dat zegt al iets over de gastvrijheid. Ik kijk naar de inrichting, naar de ontvangst. Ik maak foto’s van de menukaarten. Degene die meegaat moet iets anders bestellen dan ik zodat ik meer kan proeven. Ik proef de gerechten apart, en daarna in combinatie. Ik kijk hoe het combineert met de wijn en ik kijk hoe andere gasten reageren. En dat schrijf ik op.



Je doet dit al een tijd. Word je herkend als je binnenkomt?

Meestal niet. Een enkele keer wel en dan valt dat ook op. Dan wordt soms de bediening gewisseld. Staat ineens de vrouw van de eigenaar aan tafel. Maar meestal verwachten ze het niet. Ik reserveer altijd onder een andere naam.



Oh, welke naam?

Dat ga ik natuurlijk niet zeggen. Ik heb ook meerdere namen en mailadressen waar ik eventueel mee kan reserveren.



Hoe reageren restauranthouders op de recensie?

Meestal bel ik de dag nadat ik geweest ben. Dat vinden ze in het begin heel leuk en een dag later bellen ze met de vraag of het eten wel goed was. Dan vinden ze het toch spannend. Als de recensie niet positief is zijn ze er natuurlijk niet blij mee. Meestal spreek ik ze daarna nog een keer en zijn ze het opvallend vaak toch wel eens met de kritiek.



Nu is het een bijzondere tijd. Restaurants hebben een veer moeten laten. Beinvloedt dat ook jouw beoordeling?

Nee, voor de zomer vond ik dat ik niet kon oordelen, maar nu draaien de restaurant al weer weken zoals normaal. Ik ben niet milder geworden door de corona. Ik kan ze weer gewoon beoordelen.