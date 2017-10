Prima eten voor een hele redelijke prijs bij De Stadsch Pomp in Groenlo

Fraaie verrassing

Het koelt wat af, tijd om naar binnen te gaan. Daar wacht ons een fraaie verrassing die ik buiten niet had voorzien. Het interieur is stijlvol met goud, donker hout, wijnrood en ontstellend veel glazen lampen.



Een mooie ambiance om een goede ossobuco te eten, een gestoofde kalfsschenkel. Sowieso leuk als koks dat op de kaart zetten. Het is een klassiek Italiaans gerecht, waarbij het de vraag is of het volgens de traditie gemaakt zou moeten worden of dat het gewoon lekker moet zijn.



Klassieker

Deze kalfsschenkel is goed gegaard, want hij is mooi zacht. Het merg wordt in het bot geserveerd. In het traditionele Milanese recept voor ossobuco worden geen tomaten verwerkt. Deze saus is juist rijk aan tomaten en het lijkt alsof hele stukken tomaat niet 'all the way' zijn mee gestoofd, maar later toegevoegd.