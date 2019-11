Restaurant De Plek is een vriendelijke place to be

Het is vrijdagavond iets na zeven uur en de zaak zit stampvol. Reserveren kan hier niet, dus ik heb geluk dat er nog net een tafel vrij is.



Vlammen in de houtoven, een groenverlichte bar in het midden en een enorme tekening met striphelden tot in de nok van de hal vechten om aandacht. Niet saai dus, en ook niet stil.



Het restaurant, voorheen Helden, is stevig onder handen genomen. De bar in het midden breekt de hoge en grote hal en over de hele breedte van de eetzaal is een open keuken. De mintgroene oven is een ware blikvanger, je ziet de vissen en de pizza’s ronddraaien langs het vuur.



Ik zie een poes, een panter, een pauw, een pin-upgirl, perzikbehang in het damestoilet en veel papegaaien. Even denk ik dat het wellicht een dierenzoekspel is voor kinderen, maar het inrichtingsthema is de letter ‘p’ van Plek. Dat, in combinatie met de eigenheid van de industriële hal, geeft het een eigen smoel.