Restaurant De Staat is echt een aanwinst voor Arnhem

Dat de ober spontaan water met munt en citroen meeneemt bij een prima glas Italiaanse huiswijn, is attent. Minder is dat er kurk in mijn wijn drijft en de borden wat knullig op tafel worden gezet. Iets meer zorgvuldigheid zou fijn zijn. Lege glazen opruimen doe je voor het eten brengen en niet erna, zodat alles koud staat te worden.



De timing in de keuken is wel voor elkaar. De garing van mijn 'hele dorade', die ook wel bekend staat als zeebrasem, is prima. De salsa verde, een groene saus gemaakt met veel groene kruiden, voegt smaak toe aan de vis. Wat slordig oogt, is de pluk groene kruiden bovenop. Voor de kleur is het ook niet nodig, want de wortelpuree en de trostomaat uit de oven knallen al. Goddelijk zijn de frieten van zoete aardappel met yoghurt en iets pit van chili.



Mijn gast eet de kalfssucade en die is top. Het vlees is heel mals en heeft de tijd gehad. Gelukkig ook geen overdaad aan zout of uren meegetrokken rozemarijn. Bij ieder hoofdgerecht is er de keuze uit een bijgerecht als friet, geroosterde groenten, geroosterde biet of een pastasalade. Bij de kalfssucade passen de geroosterde groenten goed. Het zijn warme smaken van onder meer zoete aardappel en pompoen.