Restaurant Sal do Mar in Rhenen is een pareltje

Kip gegaard in ganzenvet is altijd lekker. Zo ook de reep maïshoenderfilet van mijn gast. Het vel is daarbij losgesneden en apart krokant gebakken. Maar wat het gerecht paradijselijk maakt, is de polenta. Dit stevige maïsgriesmeel is gefrituurd met een buitenkant van Parmezaanse kaas. Samen met de gele curry is het beter dan de beste friet met mayonaise die we ooit hebben gegeten. De Hongaarse (!) wijn uit de regio van het Balatonmeer is opnieuw een goede match met het eten.



Sal do Mar zit ondertussen zo goed als vol, maar met een duidelijke leiding in de bediening loopt alles strak, voor zover ik het mee krijg. En waar in veel restaurants een boel liefde van de kok verloren gaat tussen de keuken en de tafel, wordt die hier juist versterkt. De gastheer weet de gerechten niet alleen uit te leggen, maar brengt ook de bezieling over.