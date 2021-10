Restobar Catcher in Ede heeft best veel te bieden, nu de rust er nog een beetje in

Het is stampend druk op zaterdagavond. De gastvrouw heet ons hartelijk welkom, wijst een tafel aan en sjeest onmiddellijk door naar de open keuken waar de kok op het belletje drukt en borden warm eten wachten. In de loop geeft ze nog een aanwijzing aan een jonge vrouw in de bediening en raapt ze een vork op die is gevallen. Die verdwijnt in haar kontzak, geen tijd om naar de afwas te lopen.

We zitten bij Restobar Catcher in hartje Ede. Het restaurant en de eigenaren zijn geregeld in het nieuws geweest. Nadat ze net open waren gegaan, moesten ze vanwege corona weer dicht. De jonge ondernemer werkte zeven dagen per week om zijn restaurant toch nog te kunnen behouden. Drie keer in de week maakte hij afhaalmaaltijden, op de andere vier dagen maakte hij studentenhuizen schoon. En met chef-kok Herman den Blijker wist hij in een televisieprogramma een foodtruck op poten te zetten. Maar nu is het dus restaurant zoals ze het eind 2019 hadden bedoeld.