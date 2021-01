Smakelijke dumplings uit de magnetron, het kan wél

Dumplings uit de magnetron. Het klinkt als een doodzonde om die Aziatische deegflapjes met vulling op te piepen. Ik verwacht een behanglijmachtige hap met snotterige groenten. Maar ik ben zeer verrast. De dumpling is al dente, de stukjes wortel rondom hebben bite en de smaak en geur is mild kruidig met een vleug kokos in de saus. En, ook fijn, de zoutpot is met mate gehanteerd.



De beste fles witte wijn is vandaag uit het schap van de Jumbo in Elst gehaald door filiaalmanager John Macleane. In de kantine staat voor de gelegenheid een gedekte tafel met kaarslicht, bloemstuk en waterkaraf. Er is wat te vieren, want de nieuwe lijn supermarktmaaltijden van chef-kok Nico Klaver ligt vanaf nu in de winkel onder de noemer Ami Culinaire.