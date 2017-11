Sterrenzaak O Mundo in Wageningen is onberispelijk

Dessert

Even voor de mensen die lakeien verwachten in een sterrenzaak: het loopt inmiddels tegen half 10 op zaterdagavond en de sfeer is heel gemoedelijk en allesbehalve opgeprikt. Correct en onberispelijk wat de bediening aan gaat, maar er wordt gelachen, veel en ook luid.



Bij het dessert krijg ik een Australische dessertwijn die vanzelfsprekend zoet is, maar waarbij ook frisheid wordt beloofd. Het dessert is een chocobol gevuld met ahornmousse, daarnaast een verrukkelijke caramel en twee dotten gemaakt van romige kastanje. Het is een dessert dat ondanks de chocolade toch heel licht is en niet te zoet. Maar de combinatie met de wijn snap ik niet. Naast het dessert smaakt de dessertwijn als mierzoete appelsap. Beter is dan de afsluitende macaron bij de koffie, die een vulling heeft van appeltaart.



Met een handdruk bij de deur nemen we afscheid van onze gastheer. Als ik over de drempel naar buiten stap, voelt het alsof ik uit een bubbel stap. Eén waar je vanaf de eerste seconde volledig in de watten wordt gelegd.



Conclusie

Voor grootse culinaire avonturen moet je niet naar O Mundo, hoewel er wel spektakeltjes zijn waar te nemen. Hier wordt heel gedegen gekookt, ieder bord weer. En dat is knap. Voor een zaak met een Michelinster valt de prijs voor het eten mee, de wijnen, water en thee kosten wel het nodige. En over de 10 voor de bediening: dat is hoog. Maar een 9,5 geven als er geen minpunt is te ontdekken, is flauw.