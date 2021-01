Stilte heerst in kroonjaar Kromme Dissel: ‘Ik word hier wel heel verdrietig van’

Tonny Berentsen is vervlochten met De Kromme Dissel, de sterrenzaak in Heelsum. Al bijna dertig jaar fietst hij naar het restaurant dat in Nederland het langst van allemaal een ster achter haar naam heeft staan. En iedereen verwacht dat hij dit jaar uit handen van Michelin de vijftigste ster krijgt. Een teken van presteren op een constant hoog niveau, wat alleen maar kan als je ontzettend veel van je vak houdt. ,,Die lege koelcellen, ik vind het verschrikkelijk. Ik wil koken voor mijn gasten in een volle zaak, nu loop ik met een Albert Heijn-kratje door de supermarkt.”

Onder topkoks en restauranthouders in het topsegment van de horeca heerst altijd spanning als de Michelingids rond de jaarwisseling uitkomt. Niemand kookt voor Michelin, zeggen de koks allemaal, toch is het verliezen of winnen van een ster zeer bepalend voor de toekomst van de kok en het restaurant. Michelin Nederland zal op 29 maart pas de sterren bekendmaken. België was deze week al aan de beurt. In volle coronatijd slaagde Michelin er toch in om een volwaardige gids uit te brengen, zo zeggen ze bij Michelin zelf.