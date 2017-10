Tafelen in Toko Bagoes in Doetinchem, de beste in de regio

Hoe pittig is pittig hier?

De bediening is ontzettend vriendelijk. Als we ons verdiepen in de hoofdgerechten, neemt ze alle tijd om alles uit te leggen. Het is een wat ingewikkeld systeem omdat je eerst moet kiezen hoeveel vlees-, vis- of groentegerechten je wilt, dan de keuze maakt tussen bami, witte rijst of nasi en dan nog de daadwerkelijke gerechten moet kiezen. En ja, hoe pittig is pittig hier? Ze legt alles ervaren uit en geeft meteen de waarschuwing dat je van petebonen, in sommige gerechten verwerkt, gaat rieken. Zelfs op het toilet zou het nog te ruiken zijn, waarschuwt ze. Het klinkt wat vreemd als ik het zo opschrijf, maar ze weet het serieus charmant te brengen.



Hard ei

Alles ligt op één bord. Dat vind ik minder, want de gerechten lopen dan al snel door elkaar. Op mijn bord nasi goreng met als hoogtepunt de ayam rudjak, pittige gestoofde kip. Het vlees van de kippendij is supermals, pittig (3 pepers op de menukaart) zoals beloofd en net voldoende geblust met de kokosmelk. Bij mijn gekookte ei met milde kruiding weet ik dat die hard gekookt hoort te zijn, maar ik vraag me altijd of hoe het zou smaken als die wat minder droog is. De Indische balletjes liggen in een milde satésaus, die echter ook mijn roerbakgroenten met bamboescheuten en wortelrepen in kokos raakt. Zo mengt het allemaal net iets te veel. Zonde.