Topkok geeft inspiratie uit de eetbare natuur voor thuis

Rens Pörtzgen is chef-kok van Café De Groen in Arnhem.”Ik vermaak mezelf goed. Met vissen, tuinieren, lezen, spreekbeurten en kom vooral tot de conclusie dat we het geluk dicht bij ons zelf moeten zoeken. Ik maak me echter wel geregeld zorgen over de toekomst van mijn vakgebied. Horeca draait immers voor een belangrijk deel om contact.‘’



,,Nu mijn wereld kleiner is geworden, merk ik dat ik ook een beetje contact verlies met het seizoen. Koken met ingrediënten uit mijn directe omgeving, wild geplukt of lokaal geteeld, zorgde voor een stroom van creativiteit en ontwikkeling van gerechten. Nu er geen gasten zijn om voor te koken, staat dit proces stil en dat mis ik. Daarom een gerecht dat gaat over onze directe omgeving, in het hier en nu, met ingredienten uit de eetbare natuur. Weet je niet zoveel over wildpluksels, zoek dan de genoemde ingrediënten op of maak een keer een wandeling met een kenner.’’