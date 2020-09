Tuintips: Knoflook poten in de herfst

Lekker groenHet is nu bijna de tijd om knoflook te planten. Een aanrader, want je stopt een teen knoflook in de grond en in het voorjaar oogst je een hele bol. De herfst is de beste tijd om knoflook te planten, want de teentjes hebben namelijk minimaal een maand onder de tien graden Celsius nodig om een bol te kunnen worden.