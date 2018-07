'We hebben op het randje gelopen’

Als puber stapte ze op die veel oudere Jonnie af: of hij haar naar huis wilde brengen? Een verboden kus, een relatie... En toen kregen ze samen een sterrenrestaurant, in Zwolle. Hij was de ster, maar zij wilde niet het meisje zijn dat enkel ramen lapte. Als vinoloog en gastvrouw knokte Thérèse zich naast haar man. Nu zijn ze dat sprookjesachtige stel - al was hun leven in De Librije soms een thriller.

Thérèse Boer gaat er eens goed voor zitten op haar kruk en zegt: ,,Nou, er waren eens twee heel jonge mensjes uit Zwolle en die gingen koken...’’

Precies 25 jaar verder zijn die ‘mensjes’ drie Michelinsterren rijker en nog altijd een fonkelend liefdeskoppel. Jonnie (53) en Thérèse Boer (47) - het bekendste culinaire stel van Nederland - zijn een kwart eeuw eigenaar van sterrenrestaurant De Librije. ,,Wij waren voor de media vaak een sprookje’’, zegt Thérèse, terwijl ze eindelijk dat ene haartje van Jonnie’s koksbuis weet te plukken. Soms had de werkelijkheid alleen het verloop van een tragedie. Jonnie: ,,We hebben echt op het randje gelopen.’’

Een kwart eeuw ‘De Boertjes’ in De Librije betekende immers ook spanning om geld en de angst elkaar en de liefde te verliezen. Toch is het eindresultaat dat ze nog lang en gelukkig samenleven. Ze zijn openhartiger dan ooit in een duo-interview. Thérèse: ,,Het is wel zo, dat er nog steeds een dikke schuld op zit.’’

Puberliefde in Giethoorn

Rimpelloos en zorgeloos zijn ze nog, als eind jaren tachtig de vonk overslaat tussen het latere sterrenstel. Thérèse: ,,Man, púbers waren we. We gingen in Giethoorn aan de gracht wonen. Jonnie woonde daar altijd al. Ik was 15. Af en toe zag ik hem wel voorbijvaren, in zijn bootje.’’

Jonnie: ,,Jij liep op een dag over de brug en ineens zag ik jou ook. Die gaat voor de bijl, dacht ik meteen. Die gaat ooit voor mij worden! Je zag er gewoon zó mooi uit.’’



Thérèse: ,,Toen ik 16 was, hebben we heel eventjes gezoend. We hadden allebei een andere verkering. Hij bracht mij naar huis, na de disco bij Locomotion in Steenwijk. Ik mocht niet alleen naar huis fietsen. En iedereen met wie ik was, was al weg. Ik wist dat hij een auto had. Ik stapte op hem af en vroeg: ‘Wil je me thuisbrengen?’ Ik was net 16, hij 22. Ja, echt een verboden kus.’’



Jonnie lacht, kijkt naar het plafond en wiebelt op zijn barkruk met leuning: ,,Ik moet nog oppassen dat ik niet alsnog word opgepakt als kinderlokker ofzo...’’



Thérèse: ,,Een jaar later zag ik hem weer staan in de disco. Miami Vice, zo zag hij eruit. Van dat lange haar, een staart erin. En zo’n linnen pak. Jonnie kan niet stijldansen, wél goed discodansen.’’

Jonnie: ,,Als de andere jongens dom stonden te zuipen bij de bar, ging ik de heupen losgooien.’’

Thérèse: ,,Dus meneer stond die avond op de dansvloer met een andere dame te praten. Blonde krullen. Echt zo’n... Tja. Zo’n Amsterdamse... (ze trekt een gezicht, alsof er iets stinkt; Jonnie lacht besmuikt). Nou ja, goed. Die heb ik toen al dansend verstoten. En na de bewuste kus op de dansvloer ging het allemaal heel snel.’’

Jonnie: ,,Toen is er een keer een moment gekomen, waarop jij zei: ‘Ik zie je eigenlijk alleen om een uur of zes, na het stappen, bij deze shoarmazaak’. Jij wilde iets serieuzers ondernemen. Zijn we uit eten gegaan. We besloten met het bestek in de hand: Oké, maar dan blijft het serieus, vanaf nu. Dan moeten we elkaar ook beloven dat we niets flikken met anderen.’’

Thérèse: ,,Het was mijn eerste échte relatie. Ik had met drie andere mannen gezoend, voor Jonnie. Nee, het was niet Jonnie’s eerste serieuze verkering.’’ Ze lacht en zoekt oogcontact: ,,Of wel, Jonnie? Jij had toch eerst nog verkering met een Natasja?’’

Jonnie draait bewust zijn hoofd weg: ,,Pff... Dat hoeft toch niet in de krant, Thérèse. Maar goed, dat klopt. Ik had iets met Natasja Froger (die ook in Giethoorn is opgegroeid, red.).’’

De droom

Nadat die relatie strandt, behoudt Jonnie altijd een goede band met Natasja Kunst. Ook wanneer ze later Froger gaat heten en een relatie krijgt met de volkszanger René Froger.

Quote Wij wisten als jonge honden een sfeertje te creëren, waar we de kriebels van kregen. Dit wilden we elke dag wel doen Thérèse Boer Jonnie: ,,Met René wilde ik een kroeg in Giethoorn beginnen. Dat kwam er maar niet van. Maar in mijn hoofd was dat zaadje wel geplant. Of het nu een frietzaak, café of restaurant was - maakte niet uit.’’ De vurige wens om ooit een eigen zaak te openen, is geboren.



Jonnie: ,,Ik werd ondertussen aangenomen bij De Librije. De oude eigenaar Meijers wist van mijn stille droom: mijn eigen toko. En Meijers, die ging eigenlijk nooit op vakantie. Op dat moment kwam de proef. Hij ging een reisje met zijn vrouw maken en wij moesten drie weken De Librije draaien.’’



Thérèse begint sneller te praten: ,,Wát een kick. Wij wisten als jonge honden een sfeertje te creëren, waar we de kriebels van kregen. Dit wilden we elke dag wel doen.’’

Jonnie: ,,Heel veel vaste gasten kwamen een keertje extra. Meijers liep binnen na zijn vakantie, zag de omzet en riep: ‘Mensenlief: jullie hebben nog echt goed gedraaid ook!’ Hij was op leeftijd en wij wilden toen gelijk wel door. Bam! Kon Meijers afscheid nemen, wij de zaak. Maar hij vond ons er nog niet klaar voor.’’

De eerste ster

Waarom die eigenaar Ed Meijers maar niet weg wil? Dat laat zich snel raden.

Jonnie: ,,Hij moet geweten hebben dat we dicht bij de eerste Michelinster zaten. Dat was ook wel zijn ding. Iedereen had ergens het idee dat het zou kunnen, maar hij viel vooralsnog niet. Wij hadden de zaak inmiddels toch gekocht en Meijers bleef nog werkzaam bij ons. En toen - boem! We kregen die ster. Zeer fijn dat hij dat nog meemaakte.’’

Thérèse: ,,Meijers nam vlak daarna echt afscheid, en wij begonnen met een Michelinster.’’

Jonnie: ,,Dat was heel scary. In Nederland had je toentertijd - in 1993 - weinig tenten met zo’n ster. En wij hadden een heel simpele toko, met gaten in ’t linnen en kapotte stoelen. Michelinster-zaken hadden destijds gouden bestek en Mercedessen voor de deur. Kortom: wij waren bang gelijk die ster weer te verliezen. We wisten niet hoe we ons moesten gedragen.’’

Thérèse strijkt over haar gefronste voorhoofd: ,,Och, ik zie ons nog zo zitten.’’

Jonnie: ,,Ik ook. Wij maakten dus maar een afspraak met de heer Van Craenenbroeck in Brussel, hoofdinspecteur van Michelin. Puur omdat het ons was ingefluisterd door vaste gasten dat dat professioneel zou overkomen. We deden het braaf. Wat wisten wij ervan?!

Ik schoof in Brussel aan met zulke zweetparels, stiknerveus. Waarom hadden we die ster kregen? Nog voor we onze vraag konden afmaken, zei hij: ‘Allez meneer Boer, wees gerust, ik volg u al zeven jaar. U heeft die ster gekregen en niemand anders’. Ik was trots. Ik, een simpel boertje uit Giethoorn, was in de gaten gehouden door Michelin.’’

Afgemaakt in Lekker

Met de ster schieten ze als een raket de culinaire ladder omhoog. Een 24-jarige sterrenkok, die met zijn geliefde als gastvrouw een sterrenrestaurant runt. Kan het romantischer? Het duo kan niet wachten op de Lekker, dé culinaire bijbel van Nederland. Zouden ze in de top 100 staan? Anno 1993 worden er via de fax voorpublicaties opgestuurd. Er volgt een schok tot in de maagstreek, als de beoordeling tergend langzaam binnenrolt.

Jonnie, buigt het hoofd en schudt: ,,We werden in de Lekker vermoord. Rrrang! De kop eraf. We hebben een week liggen janken op bed.’’

Thérèse: ,,Wat deugde er eigenlijk wel?’’

Jonnie: ,,Bijna niets. En ze hadden nog gelijk ook. Achteraf bekeken dan. Ze schreven: het tochtte er, de kalfslende was vet, de mosterdsaus ook. We hebben er veel verdriet van gehad, maar stonden weer op. Wat hebben we ons toen geschaamd in de stad. Je denkt: iedereen kijkt naar ons.’’

Thérèse: ,,Och, vréselijk. Het was een moment van wakker worden: oké, we hebben niet meer zomaar een restaurantje.’’

Jonnie: ,,Vanaf dat moment ben ik heel anders gaan koken. Met jus en sauzen.’’

Wederopstanding I

De periode na de eerste ster zit De Librije elke dag vol. Maar na het desastreuze artikel in de Lekker willen ze ook erkenning van culinaire auteurs. Jonnie balt een vuist: ,,Een jaar later... Boem! Kwamen we wél de Lekker binnen. Rond plek 80.’’

De Librije is vanaf dat moment geen eendagsvlieg meer, maar een erkend toprestaurant.



Jonnie: ,,En dat vanuit Zwolle.’’



Thérèse: ,,Ja, veel mensen dachten: hoe kan dáár nou een goed restaurant zitten? En het was redelijk uniek dat een stel dat deed. Hij de keuken, ik de voorkant. Het was mediageniek.’’



Jonnie: ,,Er kwamen televisieverzoeken. Mijn eerste optreden was bij tv-kok Cas Spijkers. Daar toonde ik de lolly. Ik had wilde eend met ganzenlever gemaakt, maar in de vorm van een lolly, de eendenleverlolly. Die Spijkers ging uit zijn dák...’’ Thérèse valt hem in de rede. ,,Weet je dat je een afspraak bij de fysio bent vergeten? Hij appt me erover.’’ Jonnie - die Thérèse eerder al ‘de baas’ van de twee noemde - heeft spit in zijn rug. ,,Shit, vergeten. Kan ik morgen ook komen? Denk je?’’



Ze lijken hun mediamomenten heel bewust te kiezen. Thérèse: ,,Daar word je wijzer in. Laatst werden we nog voor iets gevraagd, iets met ruilen van gezin. Ja, Puberruil!”



Jonnie: ,,Geen haar op ons hoofd. Het moet sowieso over het vak gaan. Thérèse kreeg nog een aanvraag om mee te doen aan Robinson Crusoe.’’

Thérèse: ,,Nee, Expeditie Robinson, haha. Na ja, we worden voor talloze spelprogramma’s gevraagd. Zeggen we standaard allemaal af. We werkten ooit mee aan de soap Pure Passie. We hadden net een hotel geopend.’’

Jonnie: ,,Een dikke investering.’’

Thérèse: ,,Dan zou die soap goed zijn voor de bekendheid, werd ons geschetst. Maar ze wilden ook privémomenten opnemen. Tot aan de vakantie in Spanje toe.’’

Jonnie: ,,Dit doen we nooit weer, wisten we.’’

Bijna failliet

In 2008 openen ze naast het restaurant Librije Hotel. De Librije wordt een klein Zwols horeca-imperium. De verbazing is groot als blijkt dat ondanks al het succes, De Librije in financiële crisis verkeert en bijna bankroet is. Hoe is dat mogelijk, vraagt culinair Nederland zich af. De driesterrentent staat op omvallen.



Thérèse schuift haar kruk dichter aan de tafel, waar Jonnie juist naar achteren schuift.



Thérèse: ,,Mensen wisten het. Het ging rond in de stad dat wij achterliepen met betalingen. Dat was zo’n... Ja, naar gevoel. Het woord failliet gonsde door Zwolle. Dan kwam een medewerker van ons bij de kruidenboer en die zei dan: ‘Zeg even tegen je bazen dat ze de rekening nog steeds niet betaald hebben’. Geloof me, dat voelt zó erg.’’

Archieffoto van Jonnie en Thérèse Boer met hun kinderen.

Thérèse: ,,Tja, hoe kwam het? Onze kosten waren niet in verhouding tot wat er binnenkwam. We hadden een calculatie en begroting gemaakt op de hotelverbouwing van zes miljoen. Dat bedrag is ver opgelopen. Dan moet je als jonge ondernemers maar eens zien waar je het geld vandaan haalt.’’

Jonnie haakt weer in: ,,Plus dat er tegen ons gezegd werd door de financiële mensen binnen De Librije: ‘Gaan jullie maar koken en bedienen, dan regelen wij dat wel’. Kijk, wij zijn zelf de baas en bazin en daarmee verantwoordelijk. En natuurlijk zijn er mensen weggegaan, mensen die het misschien niet goed hebben gedaan.’’

Jonnie wordt bozig, kijkt de interviewers strak aan: ,,Een jaar of anderhalf jaar hebben we toen stront gehad. Maar dat mag nooit hét verhaal worden binnen de 25 jaar...’’

Thérèse valt Jonnie bij: ,,Natuurlijk waren we teleurgesteld in bepaalde mensen.’’

Jonnie: ,,Ik voel geen behoefte namen te noemen. Ik was ook vooral teleurgesteld in onszelf. Dat we niet één keer in de boeken hebben gekeken. Een weekend er voor waren gaan zitten, kijken hoe het precies zat. Door die verbouwing was het ook omslachtig. We konden niet zelf in de boeken kijken. Daar hadden we een bureau voor nodig, dat veertien dagen intern meekeek. De bank kon op het laatst niet eens meer zien hoe de geldstromen precies liepen.’’

Quote Ik was ook vooral teleurge­steld in onszelf. Dat we niet één keer in de boeken hebben gekeken Jonnie Boer

Wederopstanding II

Het reddingsplan van De Librije wordt letterlijk op de achterkant van een sigarenkistje geschreven. Op het doosje van Ron Wensink, een Zwolse Mercedes-dealer. Wensink is in 2012 ongeneeslijk ziek, heeft zijn werk neergelegd en is uitermate gesteld op het huiskamersfeertje dat Jonnie en Thérèse neerzetten. Hij koestert zo richting het eind van zijn leven nog een onvervulde jongensdroom: het runnen van een hotel. Hij biedt zijn hulp aan, om de financiële janboel vlot te trekken.

Thérèse: ,,Hij zág en voélde aan ons dat er iets aan de hand was.’’



Jonnie: ,,Ron was zo’n goede gast en die zei: ‘Jullie moeten bepaalde mensen eruit donderen en ik ga jullie helpen’.’’



Thérèse: ,,Hij zette een financiële structuur neer, die wij ook konden begrijpen. Hij rekende ons op de achterkant van zijn sigarenkistje voor...’’



Jonnie: ,,We waren nog niet failliet, dat was niet ter sprake, gelukkig.’’

Quote We waren nog niet failliet, dat was niet ter sprake, gelukkig Jonnie en Thérèse Boer Thérèse: ,,De keuze was aan ons. We konden de stekker eruit trekken of doorgaan. Hij schreef een getal op, van, ‘daar moet het dan wel naartoe’, in verdiensten. We konden niet geloven, dat we dat zouden halen. En als je nu onze cijfers ziet... Dan heeft die ouwe gewoon gelijk gehad. Ons geluk was dat we altijd vol hebben gezeten, ons personeel ons steunde. Als we ook nog eens een keer slecht gedraaid hadden, hadden we het niet getrokken.’’



Thérèse: ,,Aan stoppen hebben we niet gedacht, geen moment.’’



Jonnie: ,,Ik vind dat ook laf. Dat hoor je best vaak. Ga je drie jaar de schuldsanering in en de rest kan doodvallen met het geld dat ze nog krijgen. Laf vind ik dat.’’

Stormen binnen het restaurant, en dan ook nog een huwelijk zien te managen.

Jonnie: ,,Daar hadden we dus geen coach bij nodig.’’

Thérèse: ,,Ons geheim? We doen alles samen. Nou... Poepen. Dat doen we alleen, haha. Dat is simpelweg de enige manier om bij elkaar te kunnen blijven, naast het hebben van een driesterrenrestaurant.’’

Jonnie: ,,Ik weet niet hoe het zit bij andere mensen, maar als wij allerlei hobby’s ernaast zouden hebben, denk ik dat dat niet goed gaat. Onze vrije tijd is spaarzaam. Als je die niet deelt om leuke dingen samen te doen, wanneer dan. We boksen samen, rijden motor samen, vieren samen carnaval.’’

Thérèse: ,,Alleen met vissen ga ik niet mee. Dat vind ik gewoon niet leuk. En als hij gaat biljarten. Daar heb ik ook niks mee. Voor de rest zijn we graag samen.’’

Quote We doen alles samen. Nou... Poepen. Dat doen we alleen, haha. Thérèse Boer

Schaduw

In het restaurant is Thérèse het gezicht en aanspreekpunt voor de gasten, als gastvrouw. Alleen als de prijzen worden uitgereikt, vragen ze toch vooral eerst om chef-kok Jonnie. Dan leeft Thérèse even in de schaduw van haar man.

,,Op andere momenten niet hoor. Maar ik heb daar geen moeite mee’’, zegt Thérèse.

Jonnie zoekt oogcontact met haar: ,,Ja, zeker wel, echt wel.’’

Thérèse kijkt even naar het tafelblad: ,,Nou, in het begin misschien.’’

Jonnie: ,,Joh, ik heb jou zien knokken. Geweldig was dat. Toen wij die ster kregen, was het: Die chef, hè. Die moest duizendmaal op de foto. Toen ben je als een gek tekeergegaan, met een opleiding als vinoloog, wijnmeester en meestergastvrouw.’’

Thérèse: ,,Ja... Ja.. Ja.’’

Jonnie: ,,Nee, is écht zo. Je hebt jezelf ernaast geknokt.’’

Jonnie en Therese Boer voor het oude pand van De Librije in Zwolle, een dag na hun derde ster.

Thérèse: ,,Helemaal aan het begin was ik de ramen een keer aan het lappen. Ik was dat meisje van 23. Er komen twee vertegenwoordigers langs. Ze dachten dat ik personeel was: 'Dat doe je goed meisje, kun je ook een keer bij mij thuis de ramen komen lappen?' Heel bijdehand. Binnen zeiden ze tegen Jonnie: 'We hebben een afspraak met mevrouw Boer. We willen haar wat wijnen laten proeven'. Jonnie haalde me op. Ik kwam met mijn emmertje sop binnen. Ze konden wel door de grond zaken, zag ik. Of ik de wijn heb genomen? Dat weet ik niet meer.''



Jonnie: ,,Al snel besloten we altijd samen op de foto te gaan - als het om de zaak ging. We kunnen op elkaars loyaliteit vertrouwen. Liefdes kennen pieken en dalen, dat klopt vast. Een echt dal kan ik bij ons niet noemen.’’

Thérèse: ,,Nee...’’

Een stilte van bijna tien seconden. Dan zegt Jonnie: ,,Vlak na de geboorte van Jimmie. Toen voelde het echt even alsof we vreemden van elkaar waren geworden. Zij had enorm veel aandacht voor de kleine, logisch. Het werk werd er niet minder om, dus ik verstopte me daarin. Maar dat was maar heel kort.’’

Thérèse: ,,We moesten elkaar weer even vinden. Op een gegeven moment zei Jonnie: ‘En ik dan?’’’

Jonnie, met rimpels in zijn voorhoofd: ,,Heb ík dat gezegd?’’

Thérèse: ,,Ja, je zei: ‘We moeten het anders gaan doen, ik mis de momenten met jou samen’.’’

De toekomst

Jonnie en Thérèse Boer zijn een kwart eeuw in De Librije. Een mooi moment om na te denken over de toekomst; over stoppen of doorgaan.

Thérèse: ,,Een half jaar geleden, op vakantie, zeiden wij gekscherend tegen elkaar: ‘We verkopen straks gewoon die tent’. Isabelle en Jimmie, onze kinderen, riepen in koor: ‘Hoezo? Die tent is van ons later. Dat gaan jullie niet doen’.’’

Jonnie en Thérèse Boer met hun kinderen: Isabelle en Jimmie

Jonnie: ,,Het enige nadeel van ons leven is, dat we dus twee horeca-mensen gekweekt hebben. Ik wilde geen kinderen om ze de horeca in te laten gaan of de zaak over te laten nemen. Juist niét, denk je als kok. Het is druk en hard werken. Maar ja, die ene wordt 16 en zegt: 'Dat wil ik toch...' Jimmie heeft aangegeven dat hij het écht wil, als kok. Ook op dit niveau. Natuurlijk kan hij alle kanten nog op. Maar hij is serieus met het vak bezig, in de keuken. In september gaat hij bij 't Nonnetje in Harderwijk werken. Ervaring opdoen. En Isabelle werkt een avond in de bediening bij de Bonne Femme, hier in Zwolle.''



Thérèse, lachend: ,,Dus we hoeven gelukkig niet door tot we 85 zijn. Maar het is natuurlijk wel zo dat er nog altijd een dikke schuld op zit. Het is niet zo dat we nu kunnen zeggen dat we kunnen stoppen. Maar dat moment zien we wel, aan de horizon. Als we zo blijven draaien. Dan zijn we schuldenvrij.’’

Jonnie: ,,Tussen nu en tien jaar is dat mooie moment echt daar.’’

Thérèse: ,,Dan komen de kinderen...’’

Trucje

Jonnie: ,,Als Jimmie straks de zaak overneemt, kan het vervelend zijn. Omdat zijn vader hetzelfde werk heeft gedaan. Dan leer ik hem wel een trucje. Hij moet niet ons pad volgen, maar zijn eigen creativiteit vinden. Dat vraagt hij ook heel vaak aan me. ‘Had jij dat ook gelijk, die creatieve ideeën. Ik heb dat nu niet, krijg ik dat dan nog?’ Dan zeg ik: dat weet je nooit. Wacht rustig en leer! Dat doet hij geweldig. Ik wilde geen dingen na gaan doen, dat moet hij ook niet doen. Hij moet zich losmaken, met een eigen stijl.’’