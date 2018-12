Welke Gelderse koks krijgen een Michelinster?

Nico Klaver over dertig jaar ‘t Kalkoentje: ‘We zijn geen aapjes, die kunstjes leren’

23 november Op vakantie kookt hij slow en uitgebreid, op zijn enige vrije dag in de week gaat hij uit eten en ‘s nachts zet hij de gourmetset aan. Kok Nico Klaver (56) praat over dertig jaar ‘t Kalkoentje in Rhenen. ,,En laten we er wat bij eten.’'