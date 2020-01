Welke restaurants krijgen een ster? We moeten speculeren, want ‘Michelin lekt nooit’

Het is dit jaar lang wachten op de uitreiking van de Michelinsterren in Nederland. Het meest maatgevende instituut op het gebied van restaurants presenteert voor het eerst pas in januari de culinaire lijst. En omdat de restaurantgidsen Lekker en Gault&Millau al eerder verschenen en de Bib Gourmands al zijn uitgedeeld, is er veel ruimte voor speculatie.



,,Beroepsdeformatie”, zo zegt Emile van der Staak zelf over het jaarlijkse gegons over de sterrenregen. Hij doet er aan mee, maar gelooft niet dat er veel mensen buiten het horecawereldje mee bezig zijn. Hij verhuisde zijn restaurant naar het oude weeshuis in Nijmegen en kreeg lovende woorden van restaurantrecensenten en hoge scores in de gidsen. Maar betekent dat ook eindelijk een ster voor Nijmegen?