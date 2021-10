Zo maak je perentaart met noten en 5-spices

Meng het volkorenmeel samen met de 5-spices, bakpoeder en zout in een kom. Klop in een andere kom de zachte boter met suiker en vanillesuiker tot een luchtige crème. Voeg, één voor één, de eieren toe. Rasp de schil van de sinaasappel en pers de vrucht uit.



Let er bij het raspen van de schil op dat je het wit van de schil niet mee raspt, want dat smaakt bitter. Voeg de rasp en het sap toe aan het botermengsel. Klop nog even door tot het een licht gekleurd en romig mengsel is. Klop nu in etappes het meelmengsel door de boter.



Zo zie je of hij gaar is

Schil de peren, haal de klokhuizen eruit en snijd de peren in blokjes van ongeveer 1½ cm. Spatel de blokjes peer en de noten door het beslag. Verdeel de taart over een springvorm, die met bakpapier bekleed is. Strooi er de geschaafde amandelen over het midden van het beslag.



Houd 2 cm van de rand vrij, dat ziet er mooi uit na het bakken. Bak de taart in ca 40 minuten gaar. Hij is gaar als een prikker er droog uitkomt. Laat de taart helemaal afkoelen voordat je hem aansnijdt.