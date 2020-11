19-jarige krijgt jeugddetentie na neersteken onbekende jongen in speeltuintje

Corona slaat nu in Lingewaard veel harder toe dan in Overbetuwe

26 oktober BEMMEL/HUISSEN - Het aantal positieve coronatest is in Lingewaard de afgelopen week opvallend veel harder gestegen dan in Overbetuwe. Volgens de GGD komt dat door de uitbraken bij handbalclub Huissen, het OBC in Bemmel en bij twee instellingen voor gehandicaptenzorg.