5.000 ton chloor dendert op een geheim moment binnenkort door deze regio

Broers uit Herveld zagen hun ouderlijk huis en bedrijf afbranden: ‘We moeten door’

21 mei HERVELD - Broers Jan en Kees Diepeveen uit Herveld zagen zondag hun ouderlijk huis en bedrijf in vlammen opgaan. Tijd om te treuren is er niet want donderdag gaat de slagerij al weer open. ,,We krijgen veel steun van vrienden, familie en klanten en dat doet ontzettend goed”, vertelt Jan.