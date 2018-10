A15 bij knooppunt Valburg weer open na vrachtwagenbrand

De vrachtwagen staat op de vluchtstrook, precies bij de afslag naar de A50.



De rook die uit het voertuig kwam, waaide over de rijbaan in de richting Tiel. Die werd daardoor rond 16.30 uur afgesloten. Doordat het bluswerk ook nog de nodige rookontwikkeling gaf, werd rond 17.00 uur ook de rijbaan in de andere richting afgesloten.



Verkeer op de A15 had langere tijd te maken met een vertraging van meer dan een uur. Automobilisten konden omrijden via Heteren en Arnhem-Zuid (N837). Bij De Oversteek in Nijmegen waren namelijk ook verkeersproblemen door een ongeluk.