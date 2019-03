A15 richting Nijmegen dicht door ongeval bij Herveld

Met twee kilo wiet gesnapte Elstenaar kweekte drugs vermoede­lijk in Didam

27 maart DIDAM/ ELST - De twee kilo wiet die dinsdag is gevonden bij een 26-jarige man uit Elst, is vermoedelijk gekweekt in of bij een woning aan de Avesaetweg in het buitengebied in Didam. ,,Dat is naar voren gekomen uit het verhoor van de verdachte’’, zegt politiewoordvoerder Ed Kraszewski. ,,Daarom hebben we dinsdagavond een inval gedaan in de woning.’’