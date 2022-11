A15 richting Nijmegen dicht na ongeval bij Valburg, file van bijna 7 kilometer

Gelderse oud-SP-lei­der wil na zeven jaar terugkeren: ‘De provincie staat juist dichtbij mensen’

ELST - Eric van Kaathoven uit Elst keert terug als leider van de SP in Gelderland. Hij is door de kandidatencommissie voorgedragen als lijsttrekker voor de provinciale verkiezingen in maart 2023.

4 november