A325 maandag weer helemaal open, werkzaamheden lopen op schema

La Strada in Elst heeft het eerste rookvrije terras van de Betuwe

7 augustus ELST - Het terras van La Strada in Elst is sinds begin deze maand deels rookvrij. Volgens eigenaren Hans en Karin van de Bos is dat 'tussen nu en een jaar de norm'. Maar mede-ondernemers in de Betuwe zien het voorlopig niet zitten rokers te verbannen van hun terras. Ze staan daarmee lijnrecht tegenover de wens van anti-rookorganisatie Clean Air Nederland.