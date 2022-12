A50 lang gestremd door ongeval bij Heteren; ANWB verwacht drukke avondspits met vakantiegangers

Bo en Isa hopen dat door Paarse Vrijdag de negativi­teit stopt: ‘Mijn hart doet zeer, ik wil je beschermen’

ELST - Toen Isa Delmee vrijdagochtend met een regenboogvlag Het Westeraam binnenkwam, lokte dat meteen positieve en negatieve reacties uit van medeleerlingen. Als die negatieve reacties stoppen, heeft Paarse Vrijdag voor haar zin gehad. Isa is één van de leerlingen van de school die onder de vlag van Be Yourself het klimaat op school hopen te verbeteren.

9 december