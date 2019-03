Aan proteststemmen doen ze niet in Reeth, al is er alle reden toe

Elstenaar Herman Schimmel stelt boek samen over Betuwse kruisweg­sta­ties

14 maart ELST - Als Herman Schimmel (66) in het buitenland is, loopt hij steevast een kerk binnen. Hij houdt van kerken. Het zijn voor hem mooie plekken om tot bezinning te komen. Hij komt er ook omdat religieuze kunst zijn interesse heeft. En aan beelden en glas-in-loodwerk is zeker in katholieke bedehuizen geen gebrek.