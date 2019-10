Aanhanger ligt dwars op A50 bij Heteren: file en omleiding

Ondanks droge zomer is de Betuwse mais nog heel behoorlij­ke mais

16:00 RANDWIJK - De maisoogst in de Betuwe is in volle gang. Ook dit jaar komen de Betuwse boeren er beter af dan hun collega’s in de Achterhoek en op de Veluwe, hoewel regenval de laatste weken daar nog wat heeft goedgemaakt in die gebieden.