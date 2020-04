Aanhoudingen bij inval in hennepdrogerij van ‘behoorlijke omvang’ in Andelst

Leergeld zoekt Betuwse kinderen in armoedege­zin­nen zónder laptop

16:00 BEMMEL/ELST - Er moeten in de Betuwe nog steeds tientallen of misschien wel honderden kinderen uit arme gezinnen zijn, die het in deze coronatijd nog steeds zonder laptop moeten stellen. De stichting Leergeld is naarstig naar ze op zoek, om ook deze groep betere kansen te geven onderwijs op afstand te volgen.